希捷 2022 财年 ESG 报告：延长了 116 万块机械硬盘和固态硬盘的使用寿命

IT之家 4 月 30 日消息，希捷发布《可持续发展数据圈：2022 财年 ESG 报告》，宣布在 2030 年全球范围内使用 100% 可再生能源的目标已达成 50% 以上。报告显示，希捷在 2022 财年延长了 116 万块机械硬盘和固态硬盘的使用寿命。这些硬盘通过翻新和重部署实现回收，避免了 540 多公吨的电子垃圾进入填埋场。
希捷还推出了全新的消费类外置机械硬盘，官方称该硬盘由 30% 的消费类回收材料制成，且包装材料 100% 可回收。
IT之家附报告重点：
2022 财年节省电量约 21000 兆瓦时，超出目标 10000 兆瓦时
2022 财年 87%（约 27000 公吨）的非危险废物被转运处理
2021 自然年，基于市场运营的第 2 类业务排放量的绝对值相较于上一年下降 5.8%
2022 财年回收利用 82% 的危险废物
2021 自然年约 100 万块硬盘通过翻新重新投入使用
2022 财年太阳能发电 1352 兆瓦时
2021 自然年水循环较上一年增长 17.5%
2021 自然年用水密度（兆升 / EB）较上一年下降 17.1%
2022 财年员工完成 28 万 1051 小时的学习和开发活动
在地方社区开展了 131 次不同形式的社区接洽与合作活动
从 2021 财年到 2022 财年，供应商多样性支出增加 20%