希捷 2022 财年 ESG 报告：延长了 116 万块机械硬盘和固态硬盘的使用寿命

IT之家 4 月 30 日消息，希捷发布《可持续发展数据圈：2022 财年 ESG 报告》，宣布在 2030 年全球范围内使用 100% 可再生能源的目标已达成 50% 以上。报告显示，希捷在 2022 财年延长了 116 万块机械硬盘和固态硬盘的使用寿命。这些硬盘通过翻新和重部署实现回收，避免了 540 多公吨的电子垃圾进入填埋场。

希捷还推出了全新的消费类外置机械硬盘，官方称该硬盘由 30% 的消费类回收材料制成，且包装材料 100% 可回收。

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