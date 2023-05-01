吉利汽车 2022 ESG 报告：纯电动汽车销量上升 328% 达到 26.2 万辆，2045 年实现碳中和

IT之家 5 月 1 日消息，吉利汽车控股有限公司发布 2022 年 ESG 报告，纯电动汽车销量上升 328% 达到 262253 辆，新能源销量同比提升 300%；单车全生命周期碳排放为 35.2 tCO₂e，实现了单车全生命周期碳排放比 2020 的基准年减少 8%。吉利汽车承诺到 2025 年单车全生命周期碳排放减少 25% 以上，到 2045 年实现碳中和。

IT之家从报告中获取到，吉利汽车自有包装已实现 100% 採用循环包装。2022 年整车一次性包装材料使用量 12103 吨，相当于每辆车消耗 6.81 千克；循环包装覆盖的汽车零部件达 73.80%，使用可循环包装材料供应商达 82.71%，剩余一次性包装实现 100% 回收再利用，各基地所有包装材料回收利用率 100%。

吉利汽车拥有新四化人才 3150 人，占动力系统 33% 及整车研发系统 32%。集团女性员工占比 19%，较 2021 年末上升 3%；新聘员工中女性员工占比 21%，较 2021 年末提高 5%；女性高层人员占比 10%，较 2021 年末提高 2%。计划到 2025 年，吉利汽车管理层女性（副部长及以上级别）比例达到 20% 以上，2022 年管理层女性比例为 13%。