苏宁易购 2022 年报：营收 713.74 亿元，同比下降 48.62%

IT之家 5 月 1 日消息，苏宁易购发布 2022 年报，全年 GMV 规模 1113 亿元，实现营业收入 713.74 亿元，同比下降 48.62%。计提减值准备、投资损失、递延所得税转回及由于销售规模下降带来的返利结回率下降对采购成本增加，合计增加归属于上市公司股东的净亏损 124.64 亿元，剔除前述因素的影响，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 37.56 亿元，较 2021 年不考虑前述影响的净利润亏损 85.63 亿元，减亏 48.07 亿元。

IT之家从年报中获取到，苏宁易购 2022 年在一二线市场店面渠道经营 969 家家电 3C 直营店，在四六级市场零售云渠道保持加盟店的发展速度，全年净开 769 家店面。猫宁平台 2022 年销售规模同比增长 12.89%。四季度门店零售占比已接近 20%，运营费用同比下降 37.92%。

报告期内苏宁易购零售云全年新开店 1887 家，其中零售云家居新赛道发展迅速，全年新开店 599 家。截至 2022 年 12 月 31 日零售云加盟店 9947 家。

报告期内公司实现商品销售收入 631.08 亿元，同比下降 50.70%；服务和其他收入 24.03 亿元，同比下降 41.22%。