领克多款新能源车型价格调整，至高下调 8000 元

IT之家 5 月 1 日消息，领克汽车官网发布公告，由于电池原材料采购成本下降，领克旗下新能源产品（PHEV 插电混动）官方指导进行下调，最高降价 8000 元。

2023 款领克 01 EM-P、2023 款领克 05 EM-P、领克 06 Remix PHEV、领克 09 EM-P 性能版价格下调 4000 元，领克 09 EM-P 远航版价格下调 8000 元。老款领克 01 PHEV、领克 05 PHEV、领克 06 PHEV 价格同步下调 4000 元。

调整后 2023 款领克 01 EM-P、2023 款领克 05 EM-P、领克 06 Remix PHEV、领克 09 EM-P 性能版起售价分别为 19.58 万元、22.38 万元、16.28 万元、30.79 万元，领克 09 EM-P 远航版起售价 33.98 万元。

此外，在 2023 年 3 月 15 日 -4 月 30 日期间，通过领克官方 App、授权经销商渠道购买新能源产品 (正常商品车) 的用户，可获得此次价格调整幅度等额的现金补差。领克将授权经销商在今年 5 月 15 日前联系保价期间的购车用户，并通知补差事宜。

IT之家附公告原文：