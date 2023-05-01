我国北方地区首条大型跨海沉管隧道，大连湾海底隧道今天正式通车：保证 5G 信号满格

IT之家 5 月 1 日消息，据央视新闻，历时 7 年的建设，位于辽宁大连的大连湾海底隧道和光明路延伸工程，今天（5 月 1 日）将正式通车。

IT之家查询公开资料获悉，该项目主线全长 12.1 公里，包含海底隧道、山岭隧道各一条，水下立交一座，陆上互通立交四座。其中，海底隧道部分 5.1 公里，北起大连梭鱼湾地区，南至大连东港商务区，是我国北方地区首条大型跨海沉管隧道。

大连湾海底隧道是一个带有弧度的曲线隧道，在最深达到 30 米深的海底，将 18 节而且平均每节重 5.5 万吨的沉管首尾相接，安装精度控制在三毫米以内。据称，大连湾海底隧道也是目前国内曲线半径最小、曲率最大的曲线沉管隧道。

针对北方的低温难题，建设者们成功研制出的寒冷地区百年耐久性高性能海工混凝土，完全满足隧道主体在寒冷水下 100 年的使用寿命，成功填补了行业空白。

作为城市快速路的大连湾海底隧道，这条隧道拥有双向六车道，车辆全程限速为每小时 60 公里，单日最大车流容积约 5 万台，为大连南北主城区的人流、物流快速运转，提供了强力支撑。

世界领先的建造工艺为隧道的建成奠定了基础，智能化管理系统为隧道的通车运行保驾护航。

这条隧道位于 30 米深的海底，但依然可以保证 5G 信号满格。此外，这里采用了人工智能海底照明系统，通过 LED 节能变光灯与智能光监测的相互配合做到了隧道灯光与自然光的适时调节。据介绍，这条“海底长龙”仅照明灯具就使用了 1 万余台，铺设电路总长度达 42 万米。