“港车北上”6 月 1 日起接受申请，创新核发电子牌证

IT之家 5 月 1 日消息，据“广东公安”微信公众号 5 月 1 日消息，期盼已久的“港车北上”政策今日正式公布。

2023 年 5 月 1 日，《广东省关于香港机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》（以下简称《管理办法》）对外公布，从 2023 年 6 月 1 日 9 时起开始接受香港地区机动车车主申请，7 月 1 日零时起，符合条件的香港地区机动车车主在港方预约通关获准后，就可以驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。预计约 45 万名香港地区机动车车主将享受到这一政策红利。

据介绍，“港车北上”全国首创四项政策措施，大幅降低了跨境车辆使用成本：

三是实行香港地区跨境车辆保险“等效先认”，车主可直接向香港地区保险公司投保符合规定的“等效先认”保险，无需另行投保内地交强险。

二是创新核发电子牌证，不发实体牌证，不收牌证费。

一是对符合条件入境的香港地区机动车实行“免担保”政策，车主无需再向内地海关提供银行保函等形式担保，将有效降低广大香港地区居民驾车前往内地时间和费用成本。

此外，“港车北上”政策实现了七项便民惠民举措，包括：

一是申请条件更宽松。实行“1 人 1 车”，1 辆车可配 2 名驾驶人。香港地区车主只要年满 18 周岁、持有港澳居民来往内地通行证，本人名下登记持有 1 辆香港地区机动车（车长小于 6 米且含驾驶人座位数不超过 8 座的非营运小型载客汽车），就可以申请。没有配额限制，没有投资纳税及特定身份等条件限制。

二是来往内地更自由。香港地区单牌车可以直接进入内地，不需再挂金属号牌。电子牌证有效期与所购买的内地交强险有效期挂钩，最长不超过 1 年。车主可自由选择往来内地时间，在牌证有效期内香港地区机动车经预约可以多次入出内地。

三是办牌手续更简化。申请免填表、免复印。香港地区机动车注册登记 6 年以内的，免予提交机动车安全技术检验合格证明。

四是海关备案更便捷。对符合条件入境的香港地区机动车实施“免担保”政策，海关备案手续融入“港车北上”整体申办流程，车主无须到海关办事窗口提交资料或申领单证，实现海关备案手续无纸化、网上办理。

五是边检备案更快捷。实现边检部门备案无纸化、数据共享共用，对已办理粤港澳跨境驾驶人边检备案手续，或者在全国任一口岸办理过边检快捷通道采集备案手续的驾驶人，无需再现场采集备案。

六是车辆通关更顺畅。车辆在港珠澳大桥珠海公路口岸通关实施“一站式”验放模式，车辆只需一次停车即可完成海关、边检验放手续。

七是网办交通违法和轻微事故更省事。香港地区机动车及其驾驶人在公安交管部门备案后，可以通过“交管 12123”App 查询处理机动车非现场交通违法，快速处理轻微交通事故，便利香港地区车主在内地驾车出行。