广东移动 5 月 12 日前升级 VoLTE 服务，6 月 1 日在广州地区试行新版本

IT之家 5 月 1 日消息，广东移动官方微信公众号近日更新文章，表示将对 VoLTE（高清语音）服务进行升级。

广东移动官方表示，高清语音（VoLTE）服务将升级为 VoNR / VoLTE 服务，此属通信基础服务并不涉及资费变更，仍按用户此前在用套餐的资费标准执行。此服务面向所有网络制式客户，且不会影响用户其他服务和功能的正常使用。

此外，为了保障用户的使用体验，此次升级将于 5 月 12 日前调整功能名称和显示，具体功能升级将于 6 月 1 日前在广州地区试行，试行通过后将全省推行。

IT之家注：VOLTE 全称为 Voice over Long-Term Evolution（长期演进语音承载），意思是一个面向手机和数据终端的高速无线通信标准。它基于 IP 多媒体子系统（IMS）网络，在 LTE 上使用为控制层面（Control plane）和语音服务的媒体层面（Media plane）特制的配置文件（由 GSM 协会在 PRD IR.92 中定义） ，这使语音服务（控制和媒体层面）作为数据流在 LTE 数据承载网络中传输，而不再需维护和依赖传统的电路交换语音网络。VoLTE 的语音和数据容量超过 3G UMTS 三倍以上，超过 2G GSM 六倍以上。因为 VoLTE 数据包信头比未优化的 VoIP / LTE 更小，它也更有效地利用了带宽。