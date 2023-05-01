RED 撤诉，尼康 Z 9 相机可继续使用内录 N-RAW 格式

IT之家 5 月 1 日消息，RED.com LLC 于 2022 年 5 月起诉尼康，称尼康 Z 9 旗舰相机 2.0 固件更新中引入的 N-RAW 格式侵犯其七项专利。

最新的专利诉讼文件显示，这项诉讼已于日前被美国法院驳回，而且是以一种戏剧性的方式收场。

原告 RED.com LLC 和被告尼康公司和尼康股份有限公司特此根据联邦民事诉讼规则 41 规定，并根据本联合动议驳回本诉讼，不影响所有索赔、反诉、诉因、抗辩和各方，各方承担各自的律师费和费用。

该诉讼从未进入陪审团审判阶段，因为 RED 和尼康都提出了驳回诉讼的联合动议。目前尚不清楚双方这么做的原因，可能已经达成庭外和解。

IT之家暂未查到 RED 和尼康的任何声明。

尼康 Z 9 于去年发布了 2.0 固件更新，支持了自家的“N-RAW 格式”，支持 8.3K 60 帧 RAW 内录视频，同时支持以 4.1K 60 帧的 ProRes RAW HQ 内录视频。该格式得益于 intoPIX 的 TicoRAW 技术，而 RED 称这一技术侵犯了其专利，因此起诉尼康 Z 9 的视频压缩格式使用了其专利。

这不是 RED 第一次提起诉讼以保护其内录 RAW 专利，此前已经和 Kinefinity、索尼、诺基亚等打过官司了。如今双方选择撤诉，尼康 Z 9 相机将可继续使用内录 N-RAW 格式。

此外，尼康将于 5 月 10 日举行新品发布会，预计推出尼康 Z 8 旗舰相机，我们可以期待一下是否会有内录 N-RAW 格式。