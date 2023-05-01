低谷已过：岚图汽车 4 月交付 3339 辆，同比增长 210%

IT之家 5 月 1 日消息，东风旗下高端新能源品牌岚图汽车今日公布了 2023 年 4 月成绩单。今年 4 月，岚图交付 3339 辆新车，同比增长 210%，环比增长 10%。

今年 3 月，岚图汽车交付新车 3027 辆，环比增长 173%，同比增长 116%。

今年 4 月 18 日日，在本届上海车展上，岚图首款轿车车型岚图追光正式上市，共推出 3 款车型，售价区间为 32.29 万-43.29 万元。岚图追光基于 ESSA+SOA 智能电动仿生体电气架构打造，搭载 82 千瓦时半固态电池组，还提供容量为 109 千瓦时的三元锂电池可选。

岚图追光的内饰设计以三联屏为核心，分别为仪表盘、中控屏和副驾屏，每块屏幕的尺寸均为 12.3 英寸。此外，该车在中控台下方还配有一块 9 英寸触控屏，提供 AR-HUD 抬头显示、多边形方向盘、旋钮式电子挡杆等配置。该车还支持手势控制、四音区语音系统、人脸识别、声纹识别等智能功能，以及全景天幕、丹拿音响、香氛系统等舒适功能。

岚图追光的动力系统由前后双永磁同步电机组成，综合输出功率 375 千瓦，峰值扭矩 730 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间 3.8 秒，最高车速可达 210 公里 / 小时。该车还配备了智能四驱系统，可实现 0-100% 前后扭矩分配。续航方面，82 千瓦时的半固态电池版本 CLTC 工况续航里程为 580 公里，109 千瓦时的三元锂电池版本 CLTC 工况续航里程为 730 公里。该车还支持最高 230 千瓦直流快充功率，充电 10 分钟即可行驶 230 公里。

IT之家汇总目前已公布的 4 月汽车交付量 / 销量数据如下：