恐怖游戏《逃生：试炼》5 月 19 日上线 Steam 商城开启测试，支持简中

IT之家 5 月 1 日消息，恐怖游戏《逃生：试炼》（The Outlast Trials）近日上线 Steam 商城，并将在 5 月 19 日正式上线 Steam、Epic 开启抢先体验。需要注意的是，这款游戏支持简体中文。

游戏配置方面，《逃生：试炼》最低需要 Windows 10 操作系统、英特尔酷睿 i5-6600 / AMD 锐龙 5 1500X 处理器、NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / 镭龙 R7 360 显卡以及 30GB 可用存储空间即可流畅运行。

IT之家附《逃生：试炼》游戏简介：

《红色桶》邀请你体验令人麻木的恐怖，这次是和朋友一起。无论你是独自还是团队经历试验，如果你活得够久并完成了治疗，Murkoff 会很乐意让你离开，但你会一样吗？

摘要：

设定在冷战时代，人类豚鼠不由自主地被 Murkoff 公司的好人招募来测试先进的洗脑和精神控制方法。在一个充满不信任、恐惧和暴力的世界里，你的道德将受到挑战，你的耐力将受到考验，你的理智将被摧毁。一切都是以进步、科学和利润的名义。

生存： 单飞还是合作

你们都是被困在穆考夫监狱里的囚犯。你可以选择自己完成测试，也可以由 2、3 或 4 名队员组成一个团队。

藏起来还是逃跑

在纯粹的 Outlast 时尚中，核心游戏包括躲避敌人，躲避他们，并试图逃跑。Murkoff 将提供工具，你可以用来增加你的隐形能力，创造机会逃跑，减缓敌人，等等。然而，你必须获得这些工具并努力改进它们。

角色定制

选择适合你的游戏风格的工具、升级和奖励。

定制和创建您自己的试验患者。

在你完成治疗期间，你的牢房就是你的家，你可以随意装饰。

研究

你被 Murkoff 公司绑架来进行不道德的实验，这些实验将会改变你的精神和行为。

收集文件和物品，这将有助于证明穆尔科夫对其病人的渎职行为。