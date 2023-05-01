独特文件夹造型外屏，三星 Galaxy Z Flip5 折叠屏手机高清渲染图曝光

IT之家 5 月 1 日消息，三星有望在 7-8 月推出其下一代折叠屏手机设备，包括 Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold5。

日前，爆料人 OnLeaks 制作了号称是三星 Galaxy Z Flip5 的高清渲染图，展示了独特的文件夹造型外屏。（IT之家注：非三星官方渲染图，可能会与实际设备有一定差异）

▲ 图源 OnLeaks，下同

从图中可以看到，爆料的三星 Galaxy Z Flip5 在外屏上有了较大变化，采用“文件夹”造型设计，屏幕尺寸也变大了。

爆料称，三星 Galaxy Z Flip5 的尺寸约为 165 x 71.8 x 6.7mm，配有 6.7 英寸内屏（主屏）和 3.4 英寸外屏（副屏），以及后置双摄。增大的外屏将可以提供更多功能，比如查看通知、音乐控制和其他基本功能交互，而无需展开设备。

此前多方爆料称，三星 Galaxy Z Flip 5（SM-F731U）将搭载骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片，采用 3.4 英寸副屏（纵横比为 1:1.038 ），无需打开手机即可与通知、快速设置和小组件进行交互，还可以当作更好的相机取景器。

三星下一代折叠屏手机还将采用新的触摸屏技术，均搭载水滴铰链，支持 IPX8 级防水。