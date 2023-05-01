东芝 Z600MF 电视开启预售：搭载 4K 超清屏，起售价 3499 元

IT之家 5 月 1 日消息，东芝 Z600MF 电视近日正式开启预售，新品共有 55 英寸、65英寸、75 英寸以及 85 英寸四种尺寸可选，售价分别为 3999 元、4999 元、6999 元以及 9999 元。需要注意的是，IT之家查看商品详细购买页面发现，预售期间用户需支付定金 100 元，可享尾款立减 500 元、400 元、400 元以及 1000 元，到手价 3499 元、4599 元、6599 元以及 8999 元。

具体来看，东芝 Z600MF 电视所配备的屏幕为原生 4K 144Hz 电竞级超瞬屏，无论是玩游戏还是看大片，都可以带来无损流畅观看体验；采用高分区全矩阵背光，配合近百颗控光驱动芯片，画面显示更真实；内置 REGZA 画镜引擎 2.0，辅以 AI 模型调校技术，精准控制图像细节、色彩以及对比度。

新品内置 BR 听觉感知芯片，支持银屏声场以及房间声学，可根据播放环境调整音质效果。其还配备了多单元火箭炮音响系统，配合独立重低音单元，提升声音立体环绕感，赋予用户身临其境的听觉体验。

除此之外，这款电视配备了 4GB+64GB 高能配置，支持 2.4/5G 双频段无线网络技术，网络连接快且稳定。