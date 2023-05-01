传音 Tecno Camon 20 真机上手视频曝光：独特五边形镜头模组、网格设计后盖

IT之家 5 月 1 日消息，传音旗下 Tecno Camon 20 系列手机有望在 5 月发布，包含标准版、Pro 版、Premier 版三款。目前网上已经曝光了真机上手视频。

根据 Gadgets Leo 放出的视频，传音 Tecno Camon 20 采用了独特的五边形镜头模组，后盖部分为三角形网格设计，还写有“KOM 样机”字样，正面为居中挖孔屏，IT之家小伙伴们觉得好看吗？

爆料人 Paras Guglani 此前称，传音 Tecno Camon 20 Premier 手机将搭载联发科天玑 1200 处理器，采用 6.7 英寸 1080p 120Hz AMOLED 屏，拥有 5000mAh 电池 + 45W 快充。

Tecno Camon 20 标准版采用联发科 Helio G85 处理器，配备居中打孔屏幕，屏幕分辨率为 1080*2400，像素密度为 480 DPI，该机配备 8GB 内存，运行安卓 13 系统。

Tecno Camon 20 Pro 采用了联发科 Helio G99 处理器，其余配置与标准版基本一致。

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