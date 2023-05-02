WiZ 智能灯泡更新支持 Matter 协议，兼容苹果 Home

IT之家 5 月 2 日消息，智能照明公司 WiZ 在 4 月底为智能灯泡、电灯和插头推出了 Matter 协议支持，使它们首次与苹果 Home 智能家居生态兼容。HomeKitNews 表示，到目前为止，该更新似乎仅适用于北美用户。

新应用程序 WiZ v2 为 2021 年初或之后制造的配件提供支持，并允许用户将产品迁移到新的智能家居标准，之后可以添加到任何兼容 Matter 的平台，包括苹果 Home。

现有的 WiZ 产品用户需要确保他们使用最新版本的 WiZ 应用，并且采用最新的产品固件。在应用程序中，转到设置 -> 集成 -> Matter，然后按照步骤为各个设备获取新的 Matter 支持。

更新后支持 Matter 的 WiZ 产品还将通过 Wi-Fi 网络与谷歌 Home、亚马逊 Alexa 和三星 SmartThings 配合使用，而不是像以前那样依赖云连接。

到目前为止，让 WiZ 灯泡与 HomeKit 设备配合使用的唯一方法是使用 Siri 快捷指令或非官方使用 HomeBridge 等解决方法。WiZ 由 Signify 所有，后者还拥有 Philips Hue，其中更昂贵的品牌已推迟 Matter 兼容性更新。

IT之家注：Matter 是一种物联网标准，旨在提高品牌之间智能设备的互操作性，因此 HomeKit 设备可以与谷歌、亚马逊和其他公司的其他智能家居设备协同工作。Matter 通过 Wi-Fi 和 Thread 工作，Wi-Fi 允许智能家居设备与云通信，而 Thread 在家中提供节能且可靠的网状网络。