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谷歌 Pixel Watch 手表开始推送 2023 年 5 月更新：适用于所有用户

2023/5/2 10:15:51 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 5 月 2 日消息，除了 Pixel 智能手机的 2023 年 5 月安全更新外，谷歌还推出了 Pixel Watch 手表 2023 年 5 月更新。尽管更新已于今天发布，但谷歌曾表示将“在下周分阶段”推出。本次更新内部版本号为 RWDA.230114.013，没有添加任何重要功能，但为使用可穿戴设备的用户提供了更新的安全性。

Google Pixel Watch 帮助页面显示“2023 年 5 月的软件更新包括针对 Pixel Watch 用户的最新安全补丁”。预计谷歌将在下个月的 Google I / O 2023 上为 Pixel Watch 手表带来更多的新功能。

该更新支持 OTA 推送，用户还可以通过进入“设置”菜单、“系统”和“系统更新”来尝试查看更新是否可用。

谷歌 Pixel Watch 于 2022 年 5 月在 Google I / O 2022 上首次现身，并于同年 10 月正式发布，售价 349.99 美元（IT之家备注：当前约 2425 元人民币），采用圆形表盘和独特表带连接轴，搭载由谷歌服务和第三方应用程序支持的 Wear OS 3.5 系统，支持深度 Fitbit 集成；配备 294mAh 电池，一次充电可使用 24 小时，支持快充，可以在 30 分钟内充电至 50%。

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关键词：谷歌Pixel Watch

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