拳头游戏《无畏契约》开启封测，推荐 i5 9400F + GTX 1050 Ti

IT之家 5 月 2 日消息，拳头游戏 5V5 英雄战术射击力作《无畏契约》（VALORANT）国服现已开启源能封测。本次测试，《无畏契约》将从已参与国服预约、并留下手机号的用户中随机筛选。当然，感兴趣的玩家现在仍然可以预约并领取限定福利。

请收到短信的玩家按照短信中提示，完成后续的封测资格登记流程。除上述预约中选用户之外，曾在去年参与首次技术测试的符合资格玩家，也将直接获取本次测试资格，请这部分玩家也注意查收短信。

据介绍，本次源能封测为小规模的技术删档测试，不会开放充值入口，但官方会发放一定量的 VP（点券），且会开放商城功能，商城中皮肤的价格不代表最终上线版本的价格。

源能封测 FAQ Q：源能封测删档吗？会开放充值吗？ A：本次测试为小规模的技术删档测试。并且将不开放充值渠道。 Q：我已经完成了国服预约并填写手机号，如何知晓是否已获得资格？ A：4 月 18 日起，我们将陆续向中选的预约玩家发送短信。请您注意查收，并尽快完成问卷登记。 Q：我已经完成了国服预约，但未填写手机号，有可能获取资格吗？预约时未填写手机号，可否补充填写手机号？ A：未填写手机号的预约玩家将无法参与本次测试资格遴选。但为了您能有机会参与后续批次的测试资格发放筛选，已预约未绑手机用户，可以随时登录官网页面，补绑手机号。 Q：我一个手机号同时登记了 QQ 和微信号的预约，那么是哪个号获取到资格？ A：如您中选，请在收到中选短信后的线上问卷中，填写您最终决定参与到测试的 QQ 或微信号，每个手机号将只能有一个对应帐号参与本次测试。请您注意，参与测试的 QQ 或微信号必须为“您在收到短信前，参与官网预约、并且与手机号绑定的 QQ 或微信号”，填写不对应的 QQ 或微信号，将导致无法最终参与测试。 Q：QQ 和微信预约用户，能够同服匹配吗？ A：可以！所以请不要担心您的朋友是 QQ 登录用户，而您是微信登录用户，《无畏契约》国服的本次测试和未来上线后，都将支持 QQ 登录用户与微信登录用户的同场竞技。 Q：启动报错、游戏崩溃怎么办？ A：若有报错提示，可以参考《无畏契约》报错及疑难杂症应对方式中的解决方法来尝试解决，仍然无法解决可以填写《无畏契约》源能封测问题反馈问卷或在官方测试群或前往官网联系客服进行反馈。 Q：启动游戏出现报错提示“DirectX Runtime”怎么解决？ A：若有此报错提示出现，您可以下载 DirectX 驱动进行安装后再尝试启动游戏，若安装后仍未解决，请下载 VC++ 运行库安装。若依然无法解决，请填写《无畏契约》源能封测问题反馈问卷进行反馈。

每位玩家只要完成《无畏契约》国服预约，在游戏全面不删档阶段完成角色创建，即可获取专为中国玩家定制的五款“瓦”字中文卡面中的一款。“瓦”字设计风格融合了中国传统书法艺术，灵感则来源于中国粉丝社群对游戏的昵称。

此外，在预约页面中，以 5 人小队进行组队预约集结 —— 在游戏全面不删档后，小队里不少于 3 人进入游戏并完成新手引导，即可解锁全队的无畏小队奖励（奖励包含定制称号“先瓦为敬”、游戏内动态喷漆和首发枪械挂件）。

每个玩家有两次组队机会，一次作为队长发起集结，一次作为队员参与队伍，任意一队达成条件，全队都可以解锁奖励（每人最多获得一份奖励）。

《无畏契约》是一款以英雄角色为核心的 5V5 的战术射击免费网游，采用 FPS 经典“爆破模式”作为核心玩法，玩家将化身技能各异的战术英雄，使用不同类型的武器枪械参与战斗。精确畅爽的射击操作、灵性十足的技能使用、秀翻全场的策略配合都是取胜的关键 —— 这一切胜利都源于个人与团队的局内的即时表现，而非任何付费产生的数值影响。

IT之家附《无畏契约》游戏配置要求：

本次源能封测中，服务器将会 24 小时全天开放。游戏内首日开放内容如下（测试过程中会进行版本更新，开放更多游戏内容，具体内容请关注后续发出的更新公告。）

1. 地图

本次一共开放 4 张各有特色的地图，分别是：亚海悬城，隐世修所，霓虹町和源工重镇。

2. 英雄

本次开放的英雄来自四个职能不同的分支，分别是决斗、控场、先锋和哨卫，每一位英雄都能在战场上发挥出独一无二的作用，随着测试进程，我们也会陆续开启更多英雄的测试。

决斗

拥有独当一面战斗力的英雄，他们利用技能为队伍输出伤害或是提供能够主动交手的机会。

包括：捷风、不死鸟、雷兹、芮娜、夜露、霓虹

控场

拥有改变战场局势能力的英雄，他们是改变和利用战场地形的专家，通过技能为队伍的胜利创造有利条件。

包括：蝰蛇、炼狱、幽影

先锋

在团队中利用技能开路的英雄，他们能为队伍打开局面，帮助队友进入交战区域并驱逐敌方防守力量。

包括：猎枭、铁臂、斯凯

哨卫

拥有强力防守性能的英雄，他们能为队伍封锁区域或是盯防包夹，在攻守回合都能发挥重要作用。

包括：零、奇乐、贤者、尚勃勒

3. 游戏模式

本次无畏契约源能封测共开放四种游戏模式。

标准模式（非排位模式）：无畏契约中的经典模式，轮流攻守布署区，放置或拆除爆能器，先赢下 13 个回合即可获胜。

竞技模式：游戏机制与《无畏契约》标准模式相同，但胜负会影响到你的排位赛名次，玩家需要达到 2 级（公开测试后为 20 级）才可参加此模式，源能封测期间每日开放时间为 19:00～23:00。

极速模式：率先赢得 5 回合的队伍获胜，游戏机制与《无畏契约》标准模式相同，但经济机制有所简化。

乱斗模式：节奏迅速的单人乱斗模式，很适合练习《无畏契约》中的枪感，禁用技能，先达成 40 次消灭的人获胜。

4. 商店、通行证、英雄契约

● 商店

为了让大家在测试期拥有更好的游戏体验，同时也需要对游戏内商店功能进行测试，本次将开放 3 套主题系列武器皮肤，届时将依次更新上架：[盖亚的复仇] 系列、[奇点] 系列、[天界神兵] 系列。

每日轮转商店也将有 3 套主题系列武器皮肤上线，欢迎大家探索体验。

● 充值：此次测试不开放充值功能，但是为大家每人准备了 10 万无畏契约点券（VP）供大家体验！

● 通行证、英雄契约、源晶点数（R 点）也将同步开放，大家可以尽情体验相关系统~

● 请注意：[通行证][英雄契约] 目前部分定价仍在调整中，部分功能及 [通行证][英雄契约] 道具，该两类定价为临时定价。