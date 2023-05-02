《真人快打 12》即将揭晓，制作团队发布感谢视频并留下神秘暗示

IT之家 5 月 2 日消息，《真人快打》系列是一款经典的格斗游戏，去年 10 月迎来了 30 周年的纪念。为了感谢广大玩家的支持，制作团队 NetherRealm Studios 发布了一段视频，向玩家们表达了诚挚的感谢，并暗示了新作的可能性。

视频中，NetherRealm Studios 的多位成员，包括设计师、动画师等，都出镜向玩家们表示感谢。其中还有一些熟悉的面孔，比如社区经理兼 KombatKast 主持人 Tyler Lansdown 和资深音效总监 Dan Forden。视频的最后《真人快打》的联合创始人 Ed Boon 出镜，他说：“感谢你们，我们还没做完。”随后，视频中出现了一个沙漏的画面，沙漏里的最后一粒沙爆炸了，然后画面变黑。

这个沙漏很像是《真人快打 11》中的最后一个关卡 —— 克罗尼卡的沙漏，而克罗尼卡也是《真人快打 11》剧情的最终 boss，这个画面可能是在暗示《真人快打 12》即将公布。事实上，《真人快打 12》已经被华纳兄弟探索公司的 CEO David Zaslav 在今年第一季度的财报电话会议上提到过，该作预计将于 2023 年发售。IT之家注意到，这也不是第一次有关《真人快打 12》的消息传出，早在今年 1 月，NetherRealm Studios 的一位制作人就在他的桌子上留下了一个《真人快打 12》的字样，并拍照上传到网上。

《真人快打 11》是 NetherRealm Studios 最新的作品，于 2019 年 4 月首发，后来又推出了扩展版《真人快打 11 终极版》，于 2020 年 11 月发售。