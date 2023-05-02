《赛博朋克 2077》DLC“往日之影”将于 6 月提供首次试玩

IT之家 5 月 2 日消息，CDPR 官方 4 月 27 日宣布，《赛博朋克 2077》DLC“往日之影”将于 6 月份在洛杉矶举办的 Summer Game Fest 放出更多新内容。

CDPR 称，将为 Summer Game Fest 的游戏媒体和内容创作者提供试玩环节，并计划在之后给玩家提供更多的试玩机会。

根据 CDPR 官方说法，“往日之影”是游戏的一个全新间谍惊悚 DLC，故事设置在夜之城的一个全新区域。除了我们熟悉的基努・李维斯继续饰演强尼・银手，影星伊德里斯・艾尔巴也将加盟该资料片，扮演为新美利坚合众国效力的秘密特工所罗门・李德。IT之家小伙伴可以在两段预告片中看到更多细节。

《赛博朋克 2077》是迄今为止游戏界最具争议的游戏之一，发售时出现了海量问题，以至于在发售后不久就从 PlayStation Store 中下架了。CD Projekt 向玩家进行了退款，并受到了激烈批评。但随着改编动画《赛博朋克：边缘行者》的爆火和游戏自身的不断优化，目前在销量和口碑上都得到了回升。

CD Projekt 目前正在计划推出一批新游戏，包括代号为 Orion 的《赛博朋克 2077》续作，预计将提供在线多人游戏功能，以及采用虚幻引擎 5 的初代《巫师》游戏的重制版，还有一个新的《巫师》三部曲也在制作中。