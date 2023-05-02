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法拉第未来 FF 91 车型官宣内置生成式 AI，与 ChatGPT、GPT-4 等集成

2023/5/2 21:22:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 5 月 2 日消息，法拉第未来 Faraday Future 官网今日发布公告，其在 GPT AI 技术上取得新突破，并宣布了旗下生成式 AI 产品堆栈（Generative AI Product Stack），该堆栈将集成到 FF 91 车型中

公告称，通过这一生成式 AI 产品堆栈，法拉第未来已将其基础 AI 功能与 ChatGPT、GPT-4 等先进模型以及来自 OpenAI 和微软等公司的其他模型相集成。

法拉第未来企业战略主管 Prashant Gulati 表示：“长期以来，我们一直在投资软件、人工智能和人机交互，这使我们处于独特的地位，可以利用人工智能的这些进步。要在汽车中使用生成式人工智能，需要强大的计算平台、强大的操作系统、互联网连接和合适的显示器。只有 FF 91 拥有如此行业领先的计算平台、先进的操作系统、超高速互联网连接、AI 和自然语言处理能力，以及超过 100 英寸的显示屏，以及 Generative AI Product Stack，使用户能够逐步将先进的生成模型用于车辆中的一系列个性化应用 —— 从复杂的文本和语音查询到图像和视频生成、股票分析、实时翻译、搜索、娱乐、教育、电子商务等。可能性是无限的。”

据IT之家此前报道，首辆法拉第未来 FF 91 量产车已于 4 月 15 日正式下线。

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关键词：贾跃亭法拉第未来FF 91

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