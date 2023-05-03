Moto G Stylus（2023）手机发布：联发科 Helio G85 芯片、5000mAh 电池

IT之家 5 月 3 日消息，摩托罗拉于 5 月 2 日发布了 Moto G Stylus (2023) 新品手机，仅支持 4G ，配备联发科 Helio G85 芯片组，4 GB 内存 + 64 GB 存储，支持高达 1 TB 的 microSD 扩展，预装安卓 13 系统。

▲ 图片均来自 Moto 官方

Moto G Stylus (2023) 将于周五（5 月 5 日）在美国上市，售价 200 美元（IT之家备注：当前约 1386 元人民币）。相比之下，2022 款 型号 4 GB+128 GB 初始售价为 300 美元（当前约 2079 元人民币）。

Moto G Stylus (2023) 搭载 6.5 英寸 IPS LCD，HD+ 分辨率，保持 90Hz 刷新率。

Moto G Stylus (2023) 还具有防水设计，内置 5000mAh 电池，支持 15W 充电；底部 USB-C 端口旁边有一个 3.5mm 耳机插孔，配备带杜比全景声 (Dolby Atmos) 的立体声扬声器，还有侧面指纹识别。

Moto G Stylus (2023) 后置 50MP 主摄像头（ f / 1.8 光圈，0.64µm 像素，合并后为 1.28µm，支持 1080p @ 30fps 视频录制），还有 2MP 微距摄像头，前置 8MP 自拍相机（支持 1080p @ 30fps 视频录制）。