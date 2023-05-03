开源免费录屏和直播软件 OBS Studio 29.1 发布：通过 RTMP 为 YouTube 流式传输 AV1 / HEVC

IT之家 5 月 3 日消息，开源、跨平台、免费的直播和屏幕录制应用程序 OBS Studio 29.1 今天正式发布，这是自 OBS Studio 29.0 以来的首次重大更新，添加了更多新功能并改进了现有功能。

OBS Studio 29.1 亮点包括支持通过 RTMP 为 YouTube 流式传输 AV1 / HEVC、支持 AJA 采集卡环绕声、新的 FLAC、ALAC 和 PCM（包括 32-bit float）无损音频录制选项，以及支持用于简单输出录音中的多个音轨。

开发者提醒增强型 RTMP V1 扩展了 RTMP 协议以支持尚未实现的较新视频编解码器和 HDR；此外，通过 RTMP 的 AV1 / HEVC 流式传输目前仅作为 YouTube 的 Beta 功能支持和启用。

对于 Linux 用户，OBS Studio 29.1 显著提高了配备专用英特尔 GPU 设备上的屏幕捕获性能，更新了 JACK 输入在其名称中显示“OBS Studio”以阐明其来源，并改进了虚拟相机支持和 V4L2 源。

OBS Studio 29.1 还带来了以分段 MP4 和 MOV 视频格式录制的新设置、选择用于流式传输和录制的音频编码器的新设置，以及将 Stingers 中使用的媒体源预加载到内存的新选项。

此外，OBS Studio 29.1 添加了指示器来查看音频源何时取消静音且未分配给任何音轨，以及使用 Ctrl – 和 + 或右键单击上下文菜单缩放浏览器 docks 的能力。

此版本将对 VLC 源中字幕轨道支持扩展到最多 1000 个，添加了对 VA-API 编码器的 HEVC 和 HDR 支持，添加了对 DeckLink 源的 HDR 捕获支持，改进了 YouTube 缩略图预览，并引入了 QVBR 支持用于 AMF 编码器。

改进列表还包括对 VST 路径的符号链接支持、作为默认 FFmpeg AAC 编码器的 twoloop、对媒体源硬件解码的 CUDA 支持、更好的 DeckLink 性能、对脚本的 Python 3.11 支持以及 Flatpak 上的 FDK AAC 支持。

IT之家附上 OBS Studio 29.1 的 GitHub 项目页面：点此链接查看。