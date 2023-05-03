8 月 11 日上映，《Gran Turismo》电影首支预告放出

IT之家 5 月 3 日消息，索尼影业于今天放出了《Gran Turismo》电影的首支预告片。该电影改编自热门游戏《GT 赛车》（Gran Turismo），由尼尔・布洛姆坎普（Neil Blomkamp）执导。

布洛姆坎普的代表作包括《第九区》（District 9）和《极乐空间》（Elysium），这是他的转型之作，跳出科幻片，尝试拍摄体育赛车电影。

《Gran Turismo》电影根据真实故事改编，讲述了一个痴迷于玩电子赛车游戏的少年，将他在游戏中的掌控力应用于现实赛道上，并希望成为一名职业赛车手。

Archie Madekwe 扮演影片的主角，David Harbour 扮演主角的赛车教练，Djimon Hounsou 扮演主角父亲，Orlando Bloom 扮演赛车营销主管。

IT之家注：《GT 赛车》是日本 Polyphony Digital 公司开发，首作于 1997 年发售的一系列赛车游戏，在索尼公司的 PlayStation、PlayStation 2、PlayStation 3、PlayStation 4、PlayStation 5 及 PSP 等游戏主机平台上皆有发行作品，游戏的制作人为山内一典。