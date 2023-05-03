一加 Nord Buds 2R 无线耳机通过 SIRIM 认证，消息称已开始量产

IT之家 5 月 3 日消息，一加此前已推出 OnePlus Nord Buds 2 无线耳机，现在新的产品也在路上了，一加 Buds Nord 2R 无线耳机新品已通过马来西亚 SIRIM 认证。

SIRIM 是马来西亚监管机构，负责认证各种电子产品，通过该认证意味着这款新的耳机即将上市。

爆料人士 Mukul Sharma 报告称，一加 Buds Nord 2R 无线耳机已开始量产，预计将伴随一加 Nord 3 5G 手机一同在印度推出。

一加 Buds Nord 2R 很可能是 Nord Buds 2 的精简版，设计上没有重大变化。

一加 Nord Buds 2 采用半入耳式设计，具有扁柄和硅胶耳塞，支持 IP55 防尘防水；在音频方面，搭载 12.4mm 钛驱动单元，主动降噪高达 25dB，BassWave 低音增强算法可确保平衡聆听体验，双麦克风提供清晰通话质量；支持杜比全景声 (Dolby Atmos)、Dirac Sound 音频保真，以及通透模式以保持对周围环境的感知；内置 480mAh 电池，据称配合充电盒可提供 36 小时总续航时间；在禁用或启用 ANC（IT之家注：主动降噪）情况下，每个耳机分别提供 7 小时或 5 小时的音乐播放，还支持通过 USB-C 端口快速充电，支持蓝牙 5.3 连接、快速配对，并且可以同时连接到两个设备。