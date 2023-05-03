峰米激光电视 C3 官方预热：支持“贴墙投、无界全面屏”

IT之家 5 月 3 日消息，峰米投影已宣布，峰米激光电视 C3 将于 5 月 8 日发布，将采用 0.23:1 超短焦，支持贴墙投，采用极薄无界全面屏，24cm 可投 100 英寸屏幕，51cm 可投 150 英寸屏幕，67cm 可投 200 英寸屏幕。

峰米激光电视 C3 支持 10.7 亿色，对比度达 3000:1，还支持 AIPQ+FAV 智能画质引擎，预计可通过 AI 画质增强和峰米 FAV 画质引擎对画面进行动态追踪，立体优化清晰度、对比度、饱和度等。

峰米激光电视 C3 支持 4K 超高清，ALPD 激光显示，采用 80- 200 英寸巨幕，亮度达 400nit。

峰米激光电视 C3 将继续采用 ALPD 激光显示技术（IT之家注：基于激光激发稀土材料、混合多色激光的技术路线用于图像显示），据官方介绍，这项技术已被应用在全国超过 28000 影院高端激光放映厅，拥有高效光源、更好光效，更广色域和更高对比度等特点。

峰米此前发布了多款 Cinema 激光投影 / 电视等。峰米激光电视 C2 系列支持 4K 画面、100 英寸抗光巨屏，亮度 400nit，支持 MEMC 运动补偿功能等。峰米 C2 系列目前单机价格 9999 元，100 英寸菲涅尔硬屏套装版售价 12999 元。