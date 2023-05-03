微软 OneDrive 网页版迎来大改版，新界面、新功能

IT之家 5 月 3 日消息，微软今日宣布对 OneDrive 网页版进行重大改版，这项改版主要针对工作和学习用户，部分功能与 OneDrive 消费者版相似，不过大多数新功能还没有推出。

微软在公告文章中写道：“针对工作和学习的新 OneDrive 体验从 OneDrive 主页开始，涵盖了跨 Microsoft 365 的文件体验。这是一项视觉和功能上的升级，旨在帮助您快速访问文件，并以多种方式保持内容的有序，而无需您做任何整理。新的功能和升级的设计使您能够更快地访问 OneDrive 中的所有个人、共享和团队文件，从而提高生产力。”

OneDrive 主页的改版已经可以使用，但是大部分新功能还在开发中。例如，“为您（For you）”部分，类似于目前的 OneDrive 消费者版，将在主页视图的顶部显示由人工智能提供的文件推荐。新的“共享”视图将显示你与合作者共同处理的文件；微软表示，这个功能将在“本季度”推出。新的“人员”和“会议”视图将让你以特定于上下文的方式查看文件，两者都将在今年晚些时候推出。

主页上的“最近”部分现在可以让用户查看所有文件，或者按照 Word、Excel、PowerPoint 或 PDF 文件类别来查看。未来用户将能够过滤视图，然后搜索特定类型的文件。微软还将在今年晚些时候添加更改任何文件夹颜色的功能。用户在 Microsoft 365 应用中标记为“收藏”的文件将出现在新的“收藏”视图中。今年晚些时候，用户还将能够在 OneDrive 中创建文件快捷链接。

对于共享，微软正在采用在 Microsoft 365 中使用的统一文件共享体验，具有更清晰的“复制链接”体验。但这个功能也要到今年晚些时候才能到来。

微软还将把所有这些更新带到 Microsoft Teams 中的 OneDrive 应用，时间是今年年底前。

也许最大的变化与桌面集成有关：OneDrive 网页版将“很快”支持离线使用，并且将为非 Office 文件类型（如 PDF、图像、视频等）添加一个“在应用中打开”的选项，这个功能将“今年晚些时候在 OneDrive 和 SharePoint 网页版以及 Microsoft Teams 中”推出。

微软没有提及这些功能是否会推向 OneDrive 消费者版，但考虑到共享代码库，IT之家猜测应该会这样做。