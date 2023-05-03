领克 03 王者荣耀定制版售价公布：售 16.68 万元，5 月 5 日公售

IT之家 5 月 3 日消息，IT之家从领克官方获悉，今日领克官方公布了领克 03 王者荣耀定制版的售价，新车售价 16.68 万元，并将于 5 月 5 日 20:03 开启公售，首轮限量发售 100 辆。此外，用户购车还可享受价值 2000 元的拉花基金及专属礼盒。其中专属礼盒包括王者荣耀传说英雄皮肤卡 6 张、史诗英雄皮肤卡 5 张、鲁班七号手办 1 个、鲁班七号钥匙链 1 个、鲁班七号抱枕 1 个。

领克 03 王者荣耀定制版的设计灵感源自于《王者荣耀》手游中的游走位英雄 —— 鲁班大师，整车采用白色涂装，前后保险杠、车侧等位置加入浅蓝色饰条，外后视镜也采用浅蓝色外壳，A 柱下方还增加了鲁班大师的电磁链条纹路。轮辋中心盖带有王者荣耀标识，车辆 C 柱除了王者荣耀的标识之外，还带有专属编号。

内饰部分，领克 03 王者荣耀定制版在黑白拼色内饰基础上，还在中控台与中央扶手处加入了鲁班大师专属云纹装饰。配置方面则与普通版领克 03 保持一致，配备 12.3 英寸全液晶仪表以及 12.8 英寸中控屏，搭载高通骁龙 8155 芯片，并提供手机无线充电功能。动力部分，新车搭载高功率版 2.0T 发动机，最大功率 187kW，峰值扭矩 350N・m，传动匹配 7 速双离合变速箱。