小米 13 Ultra 手机白色 16 GB + 1 TB 版明日开卖

IT之家 5 月 3 日消息，小米今晚宣布，小米 13 Ultra 白色 16 GB + 1 TB 版本将在明早 10 点开卖。

小米 13 Ultra 旗舰手机于上月推出，可选黑色、橄榄绿和白色，目前白色版本可选 12 GB + 256 GB（5999 元）和 16 GB + 512 GB（6499 元），16 GB + 1 TB 版价格预计为 7299 元。

IT之家整理小米 13 Ultra 旗舰手机参数如下：

配置方面，小米 13 Ultra 搭载了高通骁龙 8 Gen 2 移动处理平台、LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，采用环形冷泵散热，首发 6.73 英寸华星光电 C7 3200×1440 OLED 双曲屏，支持 12bit 色深、120Hz 刷新率（LTPO）、1300nit 亮度、2600nit HDR 峰值亮度，支持低亮度 1920Hz PWM 调光、高亮度 DC 调光，全新专业原色模式（基于 CIE2015 色彩空间校准）。

影像方面，该机采用了 50MP 后置主摄（索尼 IMX989，OIS，f / 1.9-f / 4.0 光圈两挡可变）+ 50MP 超广角（索尼 IMX858，f / 1.8）+ 50MP 人像长焦（索尼 IMX858，OIS，f / 1.8，3.2X）+ 50MP 潜望长焦（索尼 IMX858，OIS，f / 3.0，5X），第二代徕卡色彩科学，新增街拍模式、徕卡自定义画质，相机模组通过转接环可转接 67mm 滤镜。

其他方面，该机厚 9.06mm、重 227g，提供橄榄绿、黑色、白色 3 款配色，采用第二代纳米科技皮、Unibody 金属框架机身，配备瑞声科技 1010 X 轴线性马达、对称式立体声扬声器，升级 USB 3.2 Gen 1 接口（最高 5Gbps），支持 IP68 防尘防水，无线摄影手柄配件（提供两段式快门、变焦拨杆），内置 5000mAh 电池，支持 90W 有线秒充（34 分钟充电 100%）、50W Pro 无线秒充（49 分钟充电 100%）、10W 无线反充，配备澎湃 P2 智能快充芯片 + 澎湃 G1 电池管理芯片，还拥有应急续航模式。