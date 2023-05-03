一季度苹果手机平均售价接近 1000 美元，iPhone 14 Pro 成最畅销机型

IT之家 5 月 3 日消息，苹果公司在 2023 年第一季度取得了令人惊讶的成绩，其手机的平均售价达到了 988 美元（IT之家备注：当前约 6837 元人民币），比去年同期增长了 12%。这一数字也接近了 1000 美元的心理关口，显示出苹果手机在高端市场的强势地位。

据市场研究机构 CIRP 的最新报告显示，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 是苹果手机最受欢迎的型号，占据了总销量的近一半。这两款手机价格相对较高，此外，用户对于手机存储空间的需求也在增加，导致更多人选择了更高容量的手机，进一步提升了平均售价。

CIRP 分析师指出，苹果公司在一个通常不太理想的季度里实现了平均售价的提升，这是非常不寻常的。一般来说，苹果手机的平均售价会在每年 9 月和 12 月达到峰值，因为那时候会有新款手机发布和节日促销。然而，苹果公司通过优化其产品组合和提供丰富的回收计划，成功地吸引了更多用户购买高端手机。

CIRP 认为，全球二手 iPhone 市场的强劲需求也支持了苹果手机的高额回收价值。这既降低了用户购买新手机的成本，又隐性地鼓励了用户购买更高端的型号，因为他们相信这些手机会更保值。