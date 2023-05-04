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媒体播放器 VLC 3.4.0 发布，添加对苹果 CarPlay 的支持

2023/5/4 6:35:56 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 4 日消息，多媒体播放器 VLC 近日更新至 3.4.0 版本，引入了全新的音频播放 UI、添加对 Wi-Fi  Sharing 的 Hand off Ethernet 支持外，还添加了对苹果 CarPlay 的支持。

该应用的官方介绍如下：

VLC 是一款免费、自由且开源的跨平台多媒体播放器。

它能够直接播放绝大多数格式的视频及音频，无需事先转换。

它支持通过 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、iCloud Drive、iTunes、直接下载链接、WiFi 共享等方式同步文件，还可以直接播放 SMB、FTP、SFTP、NFS、UPnP / DLNA 媒体服务器以及互联网上的流媒体。

VLC 还支持高级字幕格式（包括对 SSA 的完全兼容）、多轨道音频、回放速度控制以及 Chromecast 渲染。

VLC 完全免费、自由且开源。

IT之家附本次版本更新内容如下：

  • 添加新的音频播放 UI

  • 添加对 CarPlay 的支持

  • 媒体库中添加艺术家、专辑和剧集的视图

  • 为媒体库排序引入更多选项

  • 添加对书签的支持

  • 添加“关于”对话框，方便用户联系我们

  • 改进播放的随机播放算法

  • 指示当前正在播放的媒体库中的媒体

  • 对内部事件处理进行重大更新

  • 改进性能

  • 添加对 Wi-Fi  Sharing 的 Hand off Ethernet 支持

  • 添加配置寻道持续时间的选项

  • 重写了对 OneDrive 的支持

  • 更新了 UPnP 支持

  • 为复杂设置添加信息屏幕

  • 删除“可变跳跃持续时间”（variable jump duration）功能

  • 添加自定义搜索持续时间选项

  • 在库屏幕中显示媒体大小

  • 将专辑曲目编号的可选显示添加到库屏幕

  • 视频现可以充当音频播放

  • 改进 box.com 的登录体验

  • 更新自适应流媒体，主要是改进 timelies 和 webvtt

  • 在 MKV 中添加对 DVBSub 的支持

  • 修复 flac 音频质量下降的问题

  • 修复无法播放某些 Flac 文件的问题

  • 改进对 Ogg 和碎片化 MP4 文件的搜索

  • 修复 subs tx3g (mp4) 轨道的样式问题

  • 修复实时 AV1 流的播放

  • 修复 VP9 流的崩溃

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关键词：VLC

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