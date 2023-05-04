媒体播放器 VLC 3.4.0 发布，添加对苹果 CarPlay 的支持

IT之家 5 月 4 日消息，多媒体播放器 VLC 近日更新至 3.4.0 版本，引入了全新的音频播放 UI、添加对 Wi-Fi Sharing 的 Hand off Ethernet 支持外，还添加了对苹果 CarPlay 的支持。

该应用的官方介绍如下：

VLC 是一款免费、自由且开源的跨平台多媒体播放器。

它能够直接播放绝大多数格式的视频及音频，无需事先转换。

它支持通过 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、iCloud Drive、iTunes、直接下载链接、WiFi 共享等方式同步文件，还可以直接播放 SMB、FTP、SFTP、NFS、UPnP / DLNA 媒体服务器以及互联网上的流媒体。

VLC 还支持高级字幕格式（包括对 SSA 的完全兼容）、多轨道音频、回放速度控制以及 Chromecast 渲染。

VLC 完全免费、自由且开源。

IT之家附本次版本更新内容如下：