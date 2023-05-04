媒体播放器 VLC 3.4.0 发布，添加对苹果 CarPlay 的支持

IT之家 5 月 4 日消息，多媒体播放器 VLC 近日更新至 3.4.0 版本，引入了全新的音频播放 UI、添加对 Wi-Fi Sharing 的 Hand off Ethernet 支持外，还添加了对苹果 CarPlay 的支持。
该应用的官方介绍如下：
VLC 是一款免费、自由且开源的跨平台多媒体播放器。
它能够直接播放绝大多数格式的视频及音频，无需事先转换。
它支持通过 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、iCloud Drive、iTunes、直接下载链接、WiFi 共享等方式同步文件，还可以直接播放 SMB、FTP、SFTP、NFS、UPnP / DLNA 媒体服务器以及互联网上的流媒体。
VLC 还支持高级字幕格式（包括对 SSA 的完全兼容）、多轨道音频、回放速度控制以及 Chromecast 渲染。
VLC 完全免费、自由且开源。
IT之家附本次版本更新内容如下：
添加新的音频播放 UI
添加对 CarPlay 的支持
媒体库中添加艺术家、专辑和剧集的视图
为媒体库排序引入更多选项
添加对书签的支持
添加“关于”对话框，方便用户联系我们
改进播放的随机播放算法
指示当前正在播放的媒体库中的媒体
对内部事件处理进行重大更新
改进性能
添加对 Wi-Fi Sharing 的 Hand off Ethernet 支持
添加配置寻道持续时间的选项
重写了对 OneDrive 的支持
更新了 UPnP 支持
为复杂设置添加信息屏幕
删除“可变跳跃持续时间”（variable jump duration）功能
添加自定义搜索持续时间选项
在库屏幕中显示媒体大小
将专辑曲目编号的可选显示添加到库屏幕
视频现可以充当音频播放
改进 box.com 的登录体验
更新自适应流媒体，主要是改进 timelies 和 webvtt
在 MKV 中添加对 DVBSub 的支持
修复 flac 音频质量下降的问题
修复无法播放某些 Flac 文件的问题
改进对 Ogg 和碎片化 MP4 文件的搜索
修复 subs tx3g (mp4) 轨道的样式问题
修复实时 AV1 流的播放
修复 VP9 流的崩溃