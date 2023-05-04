Facebook 被 FTC 禁止拿未成年人赚钱，而它却抹黑 TikTok

北京时间 5 月 4 日消息，美国联邦贸易委员会 (FTC) 周三指控 Meta 旗下脸书在儿童保护问题上误导家长，并提议收紧现有的隐私协议，包括禁止其利用未成年人数据赚钱。

具体来说，FTC 表示，对于孩子在 Messenger Kids 应用程序中与谁联系的控制权程度上，脸书误导了家长，并在应用开发人员对用户私人数据的访问程度上具有欺骗性，这违反了 2019 年脸书与 FTC 达成的隐私协议。

FTC 提出的收紧隐私措施包括禁止脸书从收集 18 岁以下用户的数据中赚钱，包括在其虚拟现实业务中。在使用人脸识别技术方面，它还将面临更大的限制。

受此消息影响，Meta 股价周三一度下跌 2%。截至收盘，Meta 股价跌幅收窄至 0.92%。Meta 还运营着 Instagram，其数字定向广告贡献了 98% 以上的收入，依靠的就是用户的个人数据。

抹黑 TikTok

Meta 在回应时把焦点转移到了竞争对手 TikTok 身上，认为 FTC 此举是“政治作秀”，“我们将对此据理力争，并预计会获胜。”Meta 表示。

尽管 Meta 拥有世界上最大的社交网络，但在几年前短视频应用 TikTok 在美国青少年中走红后，它正在与 TikTok 争夺年轻用户的注意力。

FTC 周三的举动是其为修改 2019 年隐私协议而走出的第一步。脸书将有 30 天的时间做出回应。该公司还可以就任何佣金决定向上诉法院提出上诉。此前，FTC 曾两次就侵犯隐私问题与脸书达成和解。第一次是在 2012 年。2019 年，脸书同意支付创纪录的 50 亿美元罚款，以解决有关该公司违反 2012 年同意令的指控，原因是该公司在个人数据的控制程度上误导用户。