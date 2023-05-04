华硕 ROG Ally 游戏掌机渲染图及售价曝光：799 欧元，AMD Ryzen Z1 Extreme 芯片 + 16 GB 内存

IT之家 5 月 4 日消息，华硕 ROG Ally 将是新款游戏掌机设备，WinFuture 从一家零售商处获得信息，称配备 AMD Ryzen Z1 Extreme 芯片的 ROG Ally（RC71L 型号）在欧洲售价将是 799 欧元（IT之家备注：当前约 6072 元人民币），配备 16 GB 内存和 512 GB 存储，于 6 月中旬上市。作为参考，同样的设备在美国售价预计为 700 美元（当前约 4844 元人民币）。

新报告还分享了 ROG Ally 掌机的一些渲染图。

华硕于今年 4 月宣布了 ROG Ally 掌机设备，将于 5 月 11 日正式发布。

根据此前认证信息，AMD 锐龙 Z1 Extreme 芯片将是 AMD R7 7840U 定制版，配有 Radeon 780M GPU。AMD 官方称该芯片拥有 8 个 Zen 4 内核，总计 16 线程，还配备了 12 个 RDNA 3 内核以及 24MB 缓存，标称可带来 8.6 TFLOPS 的原始图形性能，接近 10.28 TFLOPS 的索尼 PS5，远超 Steam Deck 的 1.6 TFLOPS。

I 汇总相关爆料，华硕掌机运行 Windows 11 系统，可支持 Steam、Epic、Xbox 商店等多平台，配 7 英寸 1920*1080 分辨率的 120Hz 屏幕，500 尼特亮度和 7ms 延迟；重量 608g，配有双风扇散热，以及 16 GB LPDDR5 内存 + 512 GB PCIe 4.0 SSD，可通过 MicroSD 卡扩展存储，支持杜比全景声。