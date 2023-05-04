支持 HDR-PRO 技术，明基推出 HT4550i 等四款投影仪

IT之家 5 月 4 日消息，明基近日推出 HT4550i、HT3560、TK860i 和 V5000i 四款投影仪，均配备针对投影仪优化的高动态范围技术 HDR-PRO，并通过增强局部对比度来实现更优秀的影院体验。

HT4550i

这款投影仪主要针对视频发烧友，其性能媲美专业放映室，提供 CinematicColor 100% DCI-P3 性能和来自 4LED 光源的 3200 ANSI 流明亮度。

BenQ 的 HT4550i 零售价为 2999 美元（IT之家备注：当前约 20723 元人民币）。

HT3560

这款投影仪针对常规暗室场景，具备 100% Rec. 的完美 HDR 细节，提供 95% DCI-P3 CinematicColor 性能，产生 2200 ANSI 流明的亮度。

BenQ 的 HT3560 零售价为 1699 美元（IT之家备注：当前约 11740 元人民币）。

TK860i

这款投影仪在任何明亮的房间中实现真正的 4K 电影级 HDR 性能。TK860i 具有 3300 ANSI 流明的高亮度，提供 98% 的 Rec。任何明亮环境中的 709 CinematicColor 质量。

BenQ 的 TK860i 零售价为 1799 美元（IT之家备注：当前约 12431 元人民币）。

V5000i

适用于日光客厅的 RGB 激光电视投影仪 —— 具有 95% 超宽 BT.2020 CinematicColor 和低输入延迟，V5000i 4K 超短焦 RGB 激光电视投影仪搭配专用的 BenQ 100 英寸 ALR 菲涅尔屏幕，适合白天生活 -房间娱乐。

借助 V5000i 的 100 英寸 ALR 屏幕捆绑解决方案，用户可以摆脱对屏幕的猜测，以获得可与电视媲美的最佳家庭体验。

带有 100 英寸 ALR 屏幕的 BenQ V5000i 零售价为 3499 美元（IT之家备注：当前约 24178 元人民币）。