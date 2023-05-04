宝马 i5 纯电汽车 5 月 24 日全球首发，今年夏季正式投产、10 月上市

IT之家 5 月 4 日消息，在 2023 年宝马年会上，这家汽车制造商向我们公布了更多关于新车的细节，同时向我们展示了其首款纯电动 5 系车型，即定于 10 月推出的宝马 i5。

现在，宝马官方发布了 BMW i5 的预告视频。新车采用发光格栅，拥有 i7 同款氛围灯，不过并未采用 i7 饱受争议的双层车灯。

新车将于 5 月 24 日全球首发。据悉，新车将于今年夏季在在宝马的丁戈尔芬工厂正式投产，并于 10 月在海外市场上市销售。我们预计 i5 也有望于年底前引入国产。

动力方面，宝马将提供两种配置的 i5 车型。入门级 eDrive40 将配备一个拥有 335 马力的后置电机，更强的 M60 xDrive 将配备双电机，总功率可达 590 马力。

宝马没有透露 i5 的续航里程或电池容量，不过 i5 eDrive40 的目标是提供 295 英里（IT之家备注：约 474.76 公里）的续航。另外，新车将采用全新的悬架系统，基于新开发的控制逻辑，可根据车轮速度、转向角、偏航率和加速度等输入变量信息调整阻尼力，进行车身控制，i5 M60 xDrive 版本将标配这一主动悬架。

新车的一大亮点是其自动驾驶功能。在德国、美国和加拿大，宝马 5 系轿车以及 i5 可选装 Driving Assistant Professional 增强型驾驶辅助系统（L2 级），可在速度低于 130km / h 的场景中使用。

具体而言，车内摄像头可持续监控驾驶员的眼睛，当系统检测到驾驶员在注视左外后视镜或者右外后视镜，且对应的相邻车道没有车辆通行时，车辆会发出提示并自动以最高 130km / h 的速度进行转向、完成变道。

虽然没有公布定价，但宝马暗示该品牌将在其产品阵容中带来一款“低价电动汽车”，但包括梅赛德斯-奔驰在内的几家竞争对手显然已经放弃了低价车型。

全新 5 系“比以往任何时候都更动感、更舒适”，配备了 iDrive 8.5 新版车载系统，而且还将引入宝马 iX 电动 SUV 上的曲面显示屏，以及全新的数字服务。

此外，宝马还确认 i5 轿车将迎来高性能 M 版本和旅行车版本。Zipse 表示，在电动宝马 i450 成为 2022 年最畅销的宝马 M 车型后，宝马 5 系阵容也将迎来一款纯电 M 车，并声称：纯电宝马 i4 M50 展示了宝马如何将动力性能和电子移动性完美结合。