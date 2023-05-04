弹出式摄像头，三星推出 23.8 英寸 DM530AFA-LC71W 一体机

IT之家 5 月 4 日消息，三星近日在韩国市场推出了型号为“DM530AFA-LC71W”的一体机，配备了长宽比为 16:9、分辨率为 1920*1080 的 23.8 英寸屏幕，配备了防眩光涂层以减轻反射。

规格方面该一体机最高可以选配 12 核心、16 线程的酷睿 i7-1360P 处理器，其中 4 个性能核心时钟频率可以达到 5.0GHz。

内存方面最高配备了 16GB 的 LPDDR5 内存，可以通过背面的面板轻松进行更换。三星还提供一个可更换的 512 GB NVMe SSD，以及一个 2.5 英寸驱动器插槽。

这款一体机采用弹出式网络摄像头、5W 立体声扬声器、四个 USB Type-A 端口、一个 USB Type-C 连接、千兆以太网、HDMI 输入、HDMI 输出和 MicroSD 读卡器。

IT之家附售价如下：