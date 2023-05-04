联想小新 mini 主机上市：搭载英特尔 13代酷睿标压处理器，3699 元起

IT之家 5 月 4 日消息，联想官方今日宣布小新 mini 高性能主机正式上市，搭载 13代酷睿标压处理器，拥有双内存双插槽以及丰富接口 。新品共有 i5-13500H、16G 内存 + 1TB 版本和 i7-13700H、32G 内存 1TB 版本，分别为 3699 元和 4699 元。

新款小新 mini 高性能主机体积轻巧，但依然拥有很强的性能。它搭载了英特尔最新的 13代酷睿标压 CPU，配备大内存以及大硬盘，还预装了微软 Windows 11 家庭中文版系统。

具体来看，联想小新 mini 主机体积只有 1L，机身由采用了 12 道工序打磨而成的金属制成，搭配白色多重工艺纹理顶盖可拆卸设计。此外，这款机型配备 150W 超薄 80Plus 白金牌电源，供电仅需一根电源线。

散热方面，这款迷你主机内置双涡轮风扇及独特的冰锋三层叶片，一个风扇专门为 CPU 散热，另一个专门为内置电源散热，官方称重负载噪音小于 30dB（A）。

接口方面，为了满足用户外接设备需求，联想为小新 mini 主机配备了 10 个接口，包括双 USB-3.2、USB 2.0、2.5G 网口、雷电 4、DP 1.4（4K 60Hz）、HDMI 2.1 等。此外，新品还支持内存硬盘扩展，附带双 PCle 4.0 M.2 插槽。

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