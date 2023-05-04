龙颜焕新：比亚迪宋 Pro DM-i 冠军版 SUV 车型官宣，新增远山青色

IT之家 5 月 4 日消息，比亚迪汽车今日公布了 2023 款宋 Pro DM-i 的外观图，新车正式定名为宋 Pro DM-i 冠军版，或将于第二季度正式上市，预计会在 15 万元左右。

从海报中可以看到，新车除了前脸造型部分升级“龙颜”外，还新增了全新的“远山青”外观色。

这款车型已经通过工信部申报，该车采用大尺寸前格栅，内部辅以镀铬虚线式元素，配合格栅上方贯穿两侧灯组的哑光镀铬饰条。尾部方面，基本与现款保持一致，贯穿式的尾灯以及黑色的防擦护板。

尺寸方面，新车长宽高分别为 4,738 x 1,860 x 1,710 mm，轴距为 2,712 mm。这款车型侧面造型与现款车型相比变化不大，但是车长增加了 88mm，车高增加了 10mm，而车宽和轴距保持不变。

动力方面，它将搭载 DM-i 超级混动系统，包括一台由比亚迪生产的 1.5 L 四缸“骁云”自然吸气发动机，其发动机最大功率为 81 千瓦，驱动电机提供最大功率 132kW 和 145kW 两种规格。

作为参考，IT之家查询获悉，宋 Pro DM-i 现款车型搭载容量为 8.32 千瓦时和 18.32 千瓦时两种不同容量的磷酸铁锂刀片电池，纯电续航里程分别为 51 公里和 110 公里。

值得一提的是，全国首批新款宋 Pro DM-i 冠军版展车已经陆续到店，有消息称将于 5 月 6 日正式上市，但目前无法证实。