马斯克无聊公司将在拉斯维加斯地下建造一系列 65 英里长的隧道网络

IT之家 5 月 4 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 名下的 The Boring Company 宣布，它准备将拉斯维加斯地下隧道网络“维加斯环线（Vegas Loop）” 扩建 25 英里（约 40.23 公里），这将在其原计划的基础上增加 18 个新站点。

维加斯环线是马斯克在 2019 年提出并于 2021 年 4 月揭幕的一个创新项目，利用特斯拉的 Model 3 和 Model X 汽车，在地下隧道中运送乘客，连接拉斯维加斯市内的各个热门景点。

这种交通方式既节省成本又节省时间，运营不到两年，维加斯环线就已经为一百万人次提供了服务，7.89 公里仅花费 10 美元（IT之家备注：当前约 69 元人民币）。最初预测显示，该环线每小时可以运送 4400 多名乘客，未来有望达到每小时 2 万人次。

最初设想的维加斯环线是一种拥有 29 英里隧道和 51 个站点的地下交通系统。现在，经过内华达州克拉克县委员的批准，将在原有基础上扩建至 65 英里（约 104.61 公里）以及 69 个站点。

据 TechCrunch 报道，克拉克县委员们在该公司的律师 Stephanie Allen 确保公司而不是纳税人将全权支付该项目之后，以 6:1 的票数通过了这项计划。

唯一的反对票来自 Marilyn Kirkpatrick，她提出了关于公共交通系统只为游客服务，而没有考虑度假村和员工的问题。显然，Kirkpatrick 委员经常会接到来自其行政区居民的电话，因为由于隧道建设，他们上班越来越困难。无聊公司律师表示，该公司计划扩大服务范围，以满足居民和公司员工的需求。

维加斯环线在拉斯维加斯大道上拥有多个站点，包括各种赌场、哈里・里德国际机场、阿利安特体育场等。车费根据行程而定，无聊公司表示，从哈里・里德国际机场到拉斯维加斯会展中心的 4.9 英里（IT之家备注：约 7.89 公里）路程只需 5 分钟，花费 10 美元（当前约 69 元人民币）。

该公司计划挖出更多隧道，将该网络连接到哈里・里德国际机场、忠诚体育场、拉斯维加斯市中心甚至洛杉矶。TechCrunch 透露，新批准的车站主要位于机场附近的拉斯维加斯大道，以及唐人街、拉斯维加斯城市广场和哈蒙广场。