经典街机游戏回归：《双截龙外传：双龙出海》今夏发售，推荐 GTX 1080 Ti

IT之家 5 月 4 日消息，继《忍者神龟》之后又一古老街机经典 IP 宣布回归，Joystick / 巧思和新加坡开发者 Secret Base，以及全球发行商 Modus Game 首次宣布了《双截龙》回归的消息。

官方宣布《双截龙》系列全新作品《双截龙外传：双龙出海》作为史上首款引入组队切换机制的横板清屏游戏，将由 Joystick / 巧思在今年夏季全平台发售，登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch 以及 PC 平台。

本作首次把在格斗游戏中大受欢迎的组队切换形式和 Roguelite 元素融入了合作横板清屏游戏。打造了一款拥有极高的重玩价值和全新的创意的双截龙新作。

IT之家注意到，这款游戏刚刚已经上架 Steam 商店，状态显示为“即将推出”，最低配置只有 i5 - 9300H + GTX 1050，推荐使用 i5-8400+GTX 1080 Ti，支持简体中文，支持线上合作或本机双人合作游玩。

《双截龙外传：双龙出海》故事背景设定在 199X 年，核战爆发后摧毁了纽约市，市民们在骚乱和犯罪横行的街头中为生存而战，城市里的犯罪帮派在废墟中试图争夺地位，而年轻的主角 Billy Lee 与 Jimmy Lee 决定挺身而出。

玩家能够操控熟悉的双龙兄弟，或是使用玛丽安（Marian，她是最初游戏中被绑架的女主角）或健壮的马汀叔叔（Uncle Matin），同时还有其他尚未公开的额外 9 名角色（总计 13 名，包括系列开始标志的李比利和李吉米），在双人合作里自由切换进行战斗。

本作最大的特色在于任务关卡有着 Roguelite 设计要素，你可以尝试各种自定义选择，而你选择关卡的顺序将影响该关卡的长度、敌人数量和总体难度。在多次的游玩过程中，能够做到每一次都有独特的体验。

此外，如果你最终饮恨败北，还可以随机购买升级来提高角色实力，或者保存现金在游戏中复活你的角色。玩家可在游戏中赚取令牌解锁更多多样化的 9 名角色，赚取代币解锁商店内容。

《双截龙外传：双龙出海》在致敬系列美学的同时，采纳了进化的像素艺术效果，给大量玩家熟悉的敌我角色带来了一次视觉创新。游戏中还有大家熟悉的音轨的最新版，让玩家热血沸腾地准备迎接下一场战斗。通过可解锁的多种奖励、可调整的难度级别以及适应不同目标玩家的一币通关和无限接关模式，《双截龙外传：双龙出海》对本就由双截龙 IP 带向辉煌的横向卷轴动作游戏的做出了适配新游戏时代的复兴。而联机合作模式将作为今年晚些时候的更新呈现给玩家。