又一跨界体育名人，NBA 巨星杜兰特将加盟《使命召唤》

IT之家 5 月 4 日消息，根据《使命召唤》官方推特的预告，NBA 超级巨星凯文・杜兰特将于本月加入《使命召唤：现代战争》和《使命召唤：手游》的角色阵容。这位两届 NBA 总冠军和 13 次全明星球员将是继去年的足球明星内马尔、博格巴和梅西加入《使命召唤》系列之后，又一名跨界的体育名人。

官方推特上发布的一张照片显示，杜兰特戴着一顶无边帽，留着标志性的山羊胡。照片中的墙上还涂着“Easy Money Sniper”，这是杜兰特的 Instagram 账号，暗示了新角色的身份。目前，这个角色的其他细节还不清楚，但官方很快就会公布。

杜兰特将拥有一个独立的捆绑包，据悉该捆绑包中将会有一把名为“Read This”的突击步枪和一把“Easy Money”狙击步枪，此外玩家还将获得“Deadly from Downtown”的处决动画、 “B-Ball”武器吊坠、“Ankle-Breaker”载入画面、“Hoops”贴纸以及“KD Baller”动态名片。

杜兰特捆绑包将于 5 月 10 日随《现代战争 2》和《使命召唤：战区 2.0》第三赛季一同上线。据IT之家获悉，杜兰特目前正在打 NBA 季后赛，他所在的菲尼克斯太阳队在第二轮中以 0-2 落后于丹佛掘金队。