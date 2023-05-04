LOL 衍生游戏《聚点危机：英雄联盟外传》5 月 24 日发售，登陆主机和 PC 平台

IT之家 5 月 4 日消息，《英雄联盟》衍生作品《聚点危机：英雄联盟外传》官方剧情预告片公布，并宣布将于 5 月 24 日发售，届时将登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、任天堂 Switch、PC（GOG、Steam、Epic）平台，支持中文中配。

《聚点危机：英雄联盟外传》是由 Double Stallion 开发的单人 2D 动作平台游戏，扮演少年艾克 —— 英雄联盟中人气最高的英雄之一。

在游戏中，你将化身艾克进行时空回溯，利用他穿越时空的能力，在祖安这座巨大无边的城市中自由穿梭。他必须与伙伴们一起携手保护这座城市的安全，但随着危险迫近，尘封的秘密也随之浮出水面，艾克终于意识到：谁都不能相信──包括他自己。

IT之家发现，这款游戏已经上架 Steam，但暂未公布定价和配置信息。

官方介绍：

倒转过去，决定未来 —— 在这款剧情取向的动作平台游戏中，化身少年发明家艾克，使用他的神奇机器操纵时间，尽情探索处处惊奇的佐恩城。化身人气英雄艾克，将他的全部潜能发挥到极致；一边极限跑酷四处移动，一边发掘各式地图与场景，同时可升级多种战斗与时间操控技能，助你打败祖安城中千奇百怪的敌人。