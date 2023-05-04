首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智能汽车>新能源汽车

消息称大众汽车计划在中国设立全新高端电动车子品牌，一季度销量被比亚迪超越

2023/5/4 16:40:48 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖肖战割割苦难行军航空先生 的线索投递！

IT之家 5 月 4 日消息，大众汽车今日公布 2023 年第一季度财务业绩，一季度营收增长 22% 至 760 亿欧元（IT之家备注：当前约 5806.4 亿元人民币）；营业利润为 57.5 亿欧元（当前约 439.3 亿元人民币），营业利润率为 7.5%；第一季度 BEV（纯电动汽车）交付量增长 42% 至 14.1 万辆（占总交付量的 7%）

大众汽车表示，第一季度销售收入强劲增长，主要受欧盟和北美地区销量复苏的推动，仅在西欧就有 180 万辆汽车的订单积压，其中包括 26 万辆 BEV。大众汽车集团将继续投资欧洲、北美和中国等地区的数字化和电气化。

大众汽车称，在“In China for China”的引领下，集团引入了新的“100% TechCo”项目，将整车和零部件的研发与采购结合起来，预计将使新产品和技术的开发时间减少约 30%。集团计划投资 10 亿欧元（当前约 76.4 亿元人民币）建立全新的全互联电动汽车创新中心，总部设在合肥。大众汽车还将加速中国自动驾驶的发展，并加快中国特定技术概念的软件开发。

据 Automobilwoche 报道，大众集团正在高端电动车领域开发一个新的中国子品牌，从而加强在中国市场的地位。据终端上险量显示，2023 年一季度比亚迪乘用车累计上险量超越一汽大众和上汽大众的总和，正式登顶中国汽车销量第一品牌。

相关阅读：

大众将投资 10 亿欧元在合肥建电动汽车研发及采购中心，加快产品上市

历史性一刻！一季度比亚迪超越大众登顶中国汽车销量第一品牌

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：大众

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用