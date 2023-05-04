拼多多否认总部从中国迁至爱尔兰：传言严重失实，总部始终在中国

IT之家 5 月 4 日消息，今日有消息称，拼多多总部将从中国迁至爱尔兰。据财联社报道，对此，拼多多相关负责人表示，该消息严重失实，纯属误读。“拼多多出生在上海，成长在中国，拼多多总部始终在中国上海，不会改变。”

据介绍，拼多多电商全球化业务 temu 出于在欧洲开展业务的需要，同时基于合规需求，选择爱尔兰都柏林为海外业务法律注册地。

拼多多日前向美国 SEC 递交 20-F 文件，文件显示，截至 2023 年 2 月 28 日，拼多多创始人黄峥持股为 26.5%，腾讯持股为 14.7%，拼多多合伙人集体持股为 7%。拼多多管理层一共持股为 1.2%。

IT之家查询相关数据获悉，拼多多 2020 年、2021 年、2022 年运营利润分别为-93.8 亿元、 68.97 亿元、304 亿元（约 44 亿美元）；净利分别为-71.8 亿元、 77.69 亿元、315.38 亿元（约 45.73 亿美元）；净利率分别为-12.1%、8.3%、24.2%。其中，拼多多 2022 年第四季度总营收为 398.200 亿元（约 57.734 亿美元），较 2021 年同期的 272.309 亿元增长 46%；归属于拼多多普通股股东的净利润为 94.537 亿元（约 13.7 亿美元），较 2021 年同期的净利润 66.195 亿元增长 43%。