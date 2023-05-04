字节跳动创始人张一鸣再捐 2 亿元，支持家乡龙岩教育发展

IT之家 5 月 4 日消息，IT之家从龙岩市教育局官网获悉，字节跳动创始人张一鸣向芳梅教育发展基金追加捐赠 2 亿元，用于支持龙岩市职业教育和艺术教育等教育公益项目。追加捐赠后，该项基金总规模达到 7 亿元。

芳梅教育发展基金于 2021 年 6 月 22 日在龙岩市慈善总会成立。当时，张一鸣向该基金首次捐赠 5 亿元，助力家乡教育质量提升和优秀人才培养。

2021 年 12 月，芳梅教育发展基金划拨 2 亿元，成立中信信托・2021 芳梅教育慈善信托，永续支持该市奖教金发放。据了解，该慈善信托规模在当前中国教育领域中位居前列。

目前，芳梅教育发展基金已资助两届“芳梅教育教学奖”评选和奖教金发放，该市 1494 位中小学教师获奖，奖教金总计 2700 余万元。此外，芳梅教育发展基金支持了永定一中和培丰中学基础设施建设，培丰中学宿舍楼和操场已交付使用。

2023 年 4 月，在芳梅教育发展基金的资助下，该市 84 位教研员在北京师范大学昌平校区参加专业素养高级研修班，完成了第一期培训。

此前 TikTok CEO 周受资在美国国会作证时证实，字节跳动有 60% 的股份由全球投资者持有，20% 由员工持有，另外 20% 由创始人持有。知情人士称，这 20% 的创始人股份大部分由张一鸣持有，另外一名联合创始人梁汝波持有大约 1% 的股份。根据阿布扎比人工智能公司 G42 近期在私募市场购买的字节跳动股份，字节跳动的估值降至大约 2200 亿美元。据此计算，张一鸣的净资产为 423 亿美元（IT之家备注：当前约 2922.93 亿元人民币），梁汝波的净资产为 21 亿美元。去年 9 月，字节跳动在回购高达 30 亿美元公司股票时的估值为 3000 亿美元。和那时相比，张一鸣的净资产已经下滑了大约 130 亿美元。