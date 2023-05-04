以色列公司制造出世界首块人造鱼肉，口感和真鱼无异

IT之家 5 月 4 日消息，如果你喜欢吃鱼肉，但又不希望捕杀濒危的鱼类，那么你可能会对下面这个消息感兴趣：一个以色列的食品科技公司成功地用 3D 打印技术制造出了世界首块人造鱼肉，而且口感和真鱼无异。

这个公司叫做 Steakholder Foods，该公司与新加坡的 Umami Meats 合作，利用鲈鱼的细胞在实验室里培养出了鱼肉。Umami Meats 从鲈鱼中提取细胞，并人工培养成肌肉和脂肪。Steakholder Foods 则把这些成分加入到一种叫做生物墨水的材料中，然后用 3D 打印机打印出完美切片的鱼肉。IT之家注：生物墨水是一种材料，用于使用 3D 打印技术生产人造活体组织。

据报道，Umami Meats 计划明年（2024 年）把这种产品推向市场，首先在新加坡销售，然后扩展到美国和日本等国家。Umami Meats 的首席执行官 Mihir Pershad 表示，他们的研究人员仍在研究鱼类干细胞生物学，以了解“细胞喜欢吃什么，怎样生长，并且没有太多的文献可以参考”。他还说，他们已经找到了一种适用于制造人造鲈鱼和鳗鱼肉的方法，并希望在未来几个月内增加三种其他濒危物种。

这种人造鱼肉到底是什么味道呢？Steakholder Foods 的首席执行官 Arik Kaufman 解释说，“它有着传统鱼肉的层次感，当煎炸和调味后，很难分辨出区别。”