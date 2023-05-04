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首页 > 游戏之家>游戏快报

Epic 喜加三：《袋鼠闯天关》《Against All Odds》《追踪地平线》免费领

2023/5/4 23:27:18 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 4 日消息，Epic 本周限时免费游戏已更新，《袋鼠闯天关》、《Against All Odds》和《追踪地平线》三款游戏已经可以免费领取，时间截止至 5 月 11 日 23 点。IT之家附领取地址：点我进入

《袋鼠闯天关》介绍：

《袋鼠闯天关》是一款精美的 3D 平台游戏，充满乐趣、探索、冒险和神秘！和卡奥这只活泼好动的袋鼠一起展开一段难忘的旅程，揭开他父亲消失的秘密。他将穿越各种布满危险、谜团和敌人的环境，每次都会发现更多线索，同时揭开表象背后的神秘世界。

《Against All Odds》介绍：

你的水被停了，马上还需要房租。工作很难找，是时候赚点钱了。参加 Slaugher League，在一系列令人眼花目眩的致命多人竞赛中突破万难，获得胜利。在这款多人竞技平台派对游戏中，赢家只能有一个，所以就别想着和别人交朋友了！

《追踪地平线》介绍：

《Horizon Chase Turbo》的灵感源自 80 年代和 90 年代的流行赛车游戏。它重现了经典街机游戏，让你可以随心所欲地畅玩飙车。踩下油门，尽情享受吧！

Epic 下周将送《模拟人生 4：冒险生活》DLC 同捆包。

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