理想汽车 4 月新开门店 11 家，L7 曙光红抵达首批 52 家零售中心

IT之家 5 月 5 日消息，理想汽车 4 月新开 8 家直营零售中心、2 家交付中心、1 家售后服务中心，理想 L7 曙光红静态体验车已全部抵达首批 52 家零售中心。

截至 2023 年 4 月 30 日，理想汽车在全国已有 302 家零售中心，覆盖 123 个城市；售后维修中心及授权钣喷中心 318 家，覆盖 222 个城市。理想 L7 在首个完整的交付月份交付过万。

IT之家此前报道，理想 L7 系列于 3 月 11 日开启全国交付。理想 L7 Pro、理想 L7 Max 两个版本率先交付，理想 L7 Air 车型计划于 4 月开启交付。三款车型售价 31.98 万-37.98 万元。

理想 L7 Air 售价 31.98 万元

理想 L7 Pro 售价 33.98 万元

理想 L7 Max 售价 37.98 万元

理想 L7 长宽高分别为 5050*1995*1750mm，轴距为 3005mm，定位豪华中大型 SUV，CLTC 工况综合续航里程 1315km，纯电续航里程 210km。理想 L7 Pro 搭载 AD Pro 智能驾驶系统，采用地平线 J5 芯片，总算力达到 128Tops；L7 Max 搭载 AD Max 智能驾驶系统，包括 1 颗高精度激光雷达、11 个高清摄像头、1 个毫米波雷达、12 个超声波雷达。