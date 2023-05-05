开源免费办公套件 LibreOffice 7.5.3 发布：修复 119 个错误 Bug

IT之家 5 月 5 日消息，Document 文档基金会今天发布了 LibreOffice 7.5.3，这是最新 LibreOffice 7.5 开源和免费办公套件系列的第三次维护更新。

LibreOffice 7.5.3 在 LibreOffice 7.5.2 发布后大约五周发布，带来了另一批错误 Bug 修复。

从数量上看，LibreOffice 7.5.3 总共解决了 119 个由用户报告或由 LibreOffice 开发人员发现的错误 Bug，具体可查看 RC1 和 RC2 日志。

LibreOffice 7.5.3 可从官方网站（IT之家附上链接地址）下载作为 DEB 或基于 RPM 的 GNU / Linux 发行版的二进制安装程序。

所有运行 LibreOffice 7.5 办公套件系列的用户将被敦促安装更新到最新版本，7.5.3 也将很快到达 GNU / Linux 发行版稳定软件存储库中。

LibreOffice 7.5 开源办公套件重大更新于 2023 年 2 月上旬发布，带来了许多新功能和增强功能，包括对黑暗模式支持的重大改进、新应用程序和 MIME 类型图标、增强的单一工具栏 UI、改进的 PDF 导出等。

到 2023 年 11 月 30 日为止，它将得到总共七个维护更新支持。下一个版本 LibreOffice 7.5.4 预计将在 6 月初发布。

文档基金会再次提醒，这是其 LibreOffice 办公套件的“社区”版本，由志愿者和开源社区成员维护。对于企业部署，他们建议使用来自生态系统合作伙伴的 LibreOffice Enterprise 系列应用程序。