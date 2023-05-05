消息称微软提出对 Teams 软件单独收费，避免欧盟反垄断调查

北京时间 5 月 5 日早间消息，据报道，微软公司在欧盟遭遇了将企业协作聊天工具 Teams 和 Office 办公软件进行捆绑的同行反垄断投诉，据两位知情人士透露，为了避免欧盟委员会展开正式反垄断调查以及罚款，微软已经提出，针对是否捆绑 Teams 软件的 Office 产品进行区别化定价，也就是对 Teams 软件进行单独收费。

去年，美国商用软件巨头 Salesforce 旗下的企业聊天工具 Slack 向欧盟委员会提出投诉，指控微软存在和办公软件的捆绑行为。知情人士去年曾透露，此后，微软一直在考虑妥协措施，解决欧盟反垄断机构的担忧。

早在 2020 年，Slack 就对微软提出了质疑，该公司称微软将 Teams 整合到 Office 办公软件中，这是不公平市场行为。2017 年，随着企业协作聊天工具市场的日渐升温，微软开发了 Teams 进入市场。

当地时间周四，欧盟委员会介绍说，除了 Slack 公司之外，也有其他的企业对于微软的举动提出了投诉。

欧盟委员会一名发言人表示，在微软捆绑 Teams 的问题上，欧盟委员会收到了多家企业的投诉，其中包括 Slack，目前欧盟委员会正在对这些投诉进行评估，因此还不能提供更多评论。

对于微软拟议中的妥协方案，Slack 母公司 Salesforce 并未发表评论。

消息人士透露，针对微软提出的妥协方案，欧盟委员会正在面向微软 Teams 的竞争对手寻求反馈意见。

值得一提的是，在反垄断方面，微软公司已经是欧盟的“老常客”，在过去十年时间里，微软因为违反欧盟的反垄断法律而遭到了 22 亿欧元的巨额罚款（IT之家备注：当前约 167.86 亿元人民币，相当于 24 亿美元），微软的违法行为主要是将旗下两款甚至更多产品相互进行捆绑。