微软强制使用 Edge 浏览器打开 Outlook 和 Teams 中的链接，惹怒 IT 管理员

IT之家 5 月 3 日消息，微软最近的一项举动引起了 IT 管理员的不满，该公司宣布将强制 Outlook 和 Teams 打开的网页链接都使用 Edge 浏览器，而不是用户设定的默认浏览器。这意味着无论用户喜欢使用 Chrome 还是 Firefox，只要在 Outlook 或 Teams 中点击一个链接，就会自动跳转到 Edge 浏览器。

微软称，这样做是为了提供一种“单一视图”，让用户可以在 Edge 浏览器中同时看到打开的链接内容和提供链接的邮件或聊天内容。微软还表示，这项变化不会影响 Windows 系统中的默认浏览器设置，只是在 Outlook 和 Teams 中生效。微软似乎正在逐步在 Microsoft 365 用户中推广这一功能，在推广到 Outlook 之前，IT 管理员会提前 30 天得到通知，后续 Teams 也将跟进。

然而，这项变化并没有得到 IT 管理员的欢迎，许多人在 Reddit 上发帖抱怨微软的做法。他们认为，微软无视了用户的选择和喜好，强行推广自己的 Edge 浏览器。有些 IT 管理员表示，他们可以通过修改企业级的 Microsoft 365 策略来阻止这项变化，但对于一些小型企业来说，他们可能需要在每台电脑上单独进行设置，这将给他们带来不必要的麻烦。

IT之家注意到，事实上，这并不是微软第一次试图强制用户使用 Edge 浏览器。早在 2018 年，微软就曾经尝试让 Windows 10 邮件应用中打开的链接都用 Edge 浏览器，但由于遭到了 Windows 10 测试者的反对而作罢。2020 年，微软又试图通过 Office 365 安装程序来修改 Chrome 的默认搜索引擎为 Bing，同样引起了 IT 管理员的不满。今年发布的 Windows 11 系统中，微软也采取了一些措施来限制用户更换默认应用程序，并且在一些系统功能中强制使用 Edge 浏览器。

虽然 Edge 浏览器本身是一个不错的浏览器，但是微软不断地用这种方式来推广它，可能会适得其反，让用户感到反感和厌烦。微软应该尊重用户的选择和喜好，而不是用强制性的手段来提高 Edge 浏览器的市场份额。