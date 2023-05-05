策略游戏《铁血联盟 3》夏季发售，战术实体版售 129.99 欧元

IT之家 5 月 5 日消息，由 Haemimont Games 开发、THQ Nordic 发行的策略类游戏《铁血联盟 3》将于今年夏季发售，目前已上线 Steam 页面。官方还推出了战术实体版，全球限量 750 份，售价 129.99 欧元（IT之家备注：当前约 992 元人民币）/114.99 英镑（当前约 1000 元人民币）。感兴趣的用户可以点此进入商店页面。

IT之家附实体版内容：

游戏介绍：

大犬座之国是个自然资源丰富、政治分歧严重的国度。当民选总统神秘失踪、非法军事部队“军团”攫取了农村的控制权时，整个国家陷入了一片混乱。眼下，总统的家人动用了手头一切资源（包括和势力强大的阿多尼斯企业达成协议）来聘请一队精锐雇佣兵。这支队伍将肩负起找到总统、并让国家恢复秩序的重任。



在《Jagged Alliance 3》中，你可以从庞大的雇佣兵阵容中挑选精锐，他们每个人都有其独特的性格、癖好与背景故事；随后出发探索大犬座之国，你将在途中遇到全新人物、赚取金钱、发展队伍，并最终亲手决定国家的命运。