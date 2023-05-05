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首页 > 游戏之家>游戏快报

策略游戏《铁血联盟 3》夏季发售，战术实体版售 129.99 欧元

2023/5/5 8:46:41 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 5 日消息，由 Haemimont Games 开发、THQ Nordic 发行的策略类游戏《铁血联盟 3》将于今年夏季发售，目前已上线 Steam 页面。官方还推出了战术实体版，全球限量 750 份，售价 129.99 欧元（IT之家备注：当前约 992 元人民币）/114.99 英镑（当前约 1000 元人民币）。感兴趣的用户可以点此进入商店页面

IT之家附实体版内容：

  • 户外箱，100% 防尘防水，通过 IP67 认证

  • 外部尺寸： 258 × 243 × 118 mm

  • 内部尺寸：235 × 180 × 106 mm

  • 重型战术腰带

  • 战术腰带袋

  • A.I.M.胸针

  • 36 张人物卡片

  • 原声带光盘

  • 游戏光盘

游戏介绍：

大犬座之国是个自然资源丰富、政治分歧严重的国度。当民选总统神秘失踪、非法军事部队“军团”攫取了农村的控制权时，整个国家陷入了一片混乱。眼下，总统的家人动用了手头一切资源（包括和势力强大的阿多尼斯企业达成协议）来聘请一队精锐雇佣兵。这支队伍将肩负起找到总统、并让国家恢复秩序的重任。

在《Jagged Alliance 3》中，你可以从庞大的雇佣兵阵容中挑选精锐，他们每个人都有其独特的性格、癖好与背景故事；随后出发探索大犬座之国，你将在途中遇到全新人物、赚取金钱、发展队伍，并最终亲手决定国家的命运。

  • 投身于内容丰富、讲究战术的回合制战斗

  • 从一大批独一无二的雇佣兵之中招兵买马，当中包括不少为粉丝们所熟知喜爱的面孔

  • 搜刮、回收并定制诸多武器和装备

  • 从形形色色的特殊技能中作出选择，自行打造并升级手下雇佣兵

  • 在开放式角色扮演游戏结构内，决定大犬座之国的命运

  • 在栩栩如生的动态世界中控制领土，训练本地居民，指挥多个阵营，对抗敌方势力

  • 在线上合作模式中与朋友一同感受战役的酣畅淋漓

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