策略游戏《铁血联盟 3》夏季发售，战术实体版售 129.99 欧元

IT之家 5 月 5 日消息，由 Haemimont Games 开发、THQ Nordic 发行的策略类游戏《铁血联盟 3》将于今年夏季发售，目前已上线 Steam 页面。官方还推出了战术实体版，全球限量 750 份，售价 129.99 欧元（IT之家备注：当前约 992 元人民币）/114.99 英镑（当前约 1000 元人民币）。感兴趣的用户可以点此进入商店页面。
IT之家附实体版内容：
户外箱，100% 防尘防水，通过 IP67 认证
外部尺寸： 258 × 243 × 118 mm
内部尺寸：235 × 180 × 106 mm
重型战术腰带
战术腰带袋
A.I.M.胸针
36 张人物卡片
原声带光盘
游戏光盘
游戏介绍：
大犬座之国是个自然资源丰富、政治分歧严重的国度。当民选总统神秘失踪、非法军事部队“军团”攫取了农村的控制权时，整个国家陷入了一片混乱。眼下，总统的家人动用了手头一切资源（包括和势力强大的阿多尼斯企业达成协议）来聘请一队精锐雇佣兵。这支队伍将肩负起找到总统、并让国家恢复秩序的重任。
在《Jagged Alliance 3》中，你可以从庞大的雇佣兵阵容中挑选精锐，他们每个人都有其独特的性格、癖好与背景故事；随后出发探索大犬座之国，你将在途中遇到全新人物、赚取金钱、发展队伍，并最终亲手决定国家的命运。
投身于内容丰富、讲究战术的回合制战斗
从一大批独一无二的雇佣兵之中招兵买马，当中包括不少为粉丝们所熟知喜爱的面孔
搜刮、回收并定制诸多武器和装备
从形形色色的特殊技能中作出选择，自行打造并升级手下雇佣兵
在开放式角色扮演游戏结构内，决定大犬座之国的命运
在栩栩如生的动态世界中控制领土，训练本地居民，指挥多个阵营，对抗敌方势力
在线上合作模式中与朋友一同感受战役的酣畅淋漓